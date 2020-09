Uscito nel 1982, Grand Hotel Excelsior può vantare nel cast alcuni dei migliori attori comici italiani: ecco quali sono le location.

Il 1982 è l’anno dell’uscita nelle sale cinematografiche di Grand Hotel Excelsior ma è anche quello della vittoria dell’Italia ai Mondiali in Spagna. Cosa c’entrano il secondo evento con il primo? C’entra eccome, perché il film fu girato in contemporanea con la Coppa del Mondo e per non perdersi le partite degli Azzurri, registi e attori lavorarono esclusivamente in orari diversi da quelle dei match di Dino Zoff e compagni. Vediamo ora quali solo le location della commedia diretta da Castellano e Pipolo.

Grand Hotel Excelsior: le location del film

Come anche il titolo suggerisce, Grand Hotel Excelsior è ambientato quasi esclusivamente all’interno di un albergo dove si muovono i vari protagonisti. Ma qual è in realtà la struttura che ha ospitato le riprese del film? E’ l’Hotel Regina Palace di Stresa, comune del Piemonte che si affaccia sul Lago Maggiore.

Adriano Celentano

E’ qui che stato ambientato il film. Oltre all’hotel, tra le location che si possono vedere nel corso del film c’è anche la stazione di Stresa nella quale Egisto accompagna la figlia quando deve tornare in Svizzera. In realtà, la vera stazione di Stresa è molto diversa da quella che è possibile vedere nel film.

Grand Hotel Excelsior: il cast del film

Il protagonista principale di Grand Hotel Excelsior, ovvero Taddeus, il direttore dell’albergo, è interpretato da Adriano Celentano. Per questo film i registi Castelano e Pipolo hanno potuto contare su alcuni dei migliori attori comici del panorama italiano degli anni ’80.

Nel cast, oltre al già citato Adriano Celentano, troviamo infatti anche Enrico Montesano, Carlo Verdone, Diego Abatantuono ma anche Eleonora Giorgi, Rita Rusic, Franco Diogene e Gerry Bruno. In un cameo appare anche Claudio Mori nei panni di una cameriera.