Chiara Tramontano, sorella di Giulia Tramontano, ha dedicato in queste ore un messaggio alla 29enne uccisa al settimo mese di gravidanza.

Un mese fa Giulia Tramontano perdeva la vita a Senago per mano di chi avrebbe dovuto proteggerla, ossia il padre del bimbo che portava in grembo. A un mese di distanza dalla tragedia Chiara Tramontano, la sorella della ragazza che fino all’ultimo si era battuta per ritrovarla, ha scritto sui social: “Oggi un mese senza te e Thiago. Il vuoto”.

Lutto

Giulia Tramontano: lo strazio della sorella

Chiara Tramontano e il resto della sua famiglia non si danno pace per la scomparsa di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago dal fidanzato, Alessandro Impagnatiello, attualmente recluso nel carcere di San Vittore.

Sui social in tanti in queste ore stanno esprimendo il loro calore e il loro affetto a Chiara e alla sua famiglia e sono in attesa di sapere quale sarà l’esito della giustizia nei confronti di Impagnatiello, a cui si sta cercando di contestare la premeditazione e l’aggravante della crudeltà. Giulia avrebbe dovuto dare alla luce il suo bambino, Thiago, nel mese di luglio. Poco prima di essere uccisa la ragazza aveva avuto un confronto con l’amante del suo compagno, anche lei tenuta all’oscuro della sua esistenza.

