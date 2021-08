Giucas Casella porterà la sue magie nella casa del Grande Fratello Vip: il mago 71enne è uno dei nuovi concorrenti.

Continuano a trapelare le informazioni su coloro che, a partire dal 13 di settembre, varcheranno la soglia della casa più spiata d’Italia. Infatti, ecco che il nome di Giucas Casella si aggiunge quello dell’ex concorrente di Temptation Island Tommaso Eletti, svelato qualche giorno fa.

Pare infatti che Alfonso Signorini abbia individuato Il celebre illusionista, ben abituato ad apparire sul piccolo schermo, per far appassionare il più possibile il pubblico di Canale 5.

Riuscirà Giucas Casella a far animare il clima della casa del Grande Fratello Vip così come fece durante la sua permanenza a L’Isola dei Famosi?

Di certo già sembra di vederlo mentre cerca di ipnotizzare gli altri concorrenti, come quando fece scatenare Nadia Rinaldi in una danza a Domenica Live.