30 anni di “Ghost”: le curiosità sul film con Demi Moore e Patrick Swayze

Il 13 luglio del 1990 usciva nelle sale cinematografiche Ghost, vero e proprio cult movie di genere sentimentale: ecco quello che forse non sapete sul film.

Quando si parla di Ghost si parla di uno dei più celebri film in cui il genere sentimentale si mescola al thriller prodotti a Hollywood, un vero e proprio cult movie che ha appassionato diverse generazioni di spettatori e che ora ha compiuto 30 anni: la pellicola, diretta da Jerry Zucker, era infatti uscita nelle sale cinematografiche il 13 luglio del 1990. Vediamo ora alcune curiosità sul film con Demi Moore e Patrick Swayze: ecco tutto quello che (forse) non sapete su Ghost.

Ghost: le curiosità sul film

Come noto il protagonista principale di Ghost, Sam Wheat, è interpretato da Patrick Swayze ma l’attore ha ottenuto questa parte solamente perché Kevin Costner prima e Harrison Ford poi la rifiutarono.

Senza Patrick Swayze probabilmente in Ghost non avremmo visto nemmeno Whoopi Goldberg nei panni della sensitiva Oda Mae Brown: è stato proprio l’attore a suggerire il nome della collega ai produttori per questo ruolo. Un’intuizione corretta visto che per questo ruolo Whoopi Goldberg vinse anche l’Oscar.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GhostTheMovie/

Ghost può vantare anche una bellissima colonna sonora di cui fa parte anche Unchained Melody, canzone uscita nel 1965 ma che proprio grazie a questo nel 1990 ha scalato tutte le classifiche.

Il successo avuto da Ghost lo ha portato negli anni a essere citato e parodiato da oltre opere: la scena del bacio tra Sam e Molly, ad esempio, la si può vedere anche nella puntata dei I Simpson intitolata Rubare la prima base, in cui Bart bacia allo stesso modo Nikki.

La scene del vaso di argilla è stata invece oggetto di parodia nella commedia Una pallottola spuntata 2 ½. A dirigere questo film è stato David Zucker, il fratello del regista di Ghost, Jerry Zucker.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/GhostTheMovie/