Il ballerino e attuale compagno di Tommaso Zorzi, secondo alcune voci, potrebbe entrare a far parte del reality: ecco quanto è stato detto.

Quest’anno più che mai il Grande Fratello Vip è ricco di novità e sorprese: prima fra tutte, quella relativa ai continui nuovi ingressi che, un giorno dopo l’altro, determinano un circolare perenne di nomi noti ai più affezionati del piccolo schermo.

Pare che stavolta, nel mirino, sia entrato quello di Tommaso Stanzani, ballerino ex allievo della scorsa edizione di Amici e attuale fidanzato dell’influencer Tommaso Zorzi. La notizia è emersa durante l’ultima puntata di Casa Chi dove, spesso e volentieri, si parla dei presunti nuovi concorrenti del reality.

Se alcuni nomi sono stati ufficialmente smentiti, come quelli di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli e altri confermati, come Giacomo Urtis, sul ballerino non si hanno notizie certe, tuttavia, Blogtivù riporta le dichiarazioni rilasciate in merito a Casa Chi:

“Sono circolate voci di tronisti ed ex tentatori all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e al momento smentiamo la presenza di persone che hanno partecipato a questi programmi. Possiamo annunciare che è stato contattato e c’è stato un provino a Tommaso Stanzani, il compagno di Tommaso Zorzi ma non sappiamo se andrà a buon fine o meno e sul chirurgo estetico in quarantena al momento mi taccio”.

Che ne pensate? Il ballerino intraprenderà quest’esperienza o continuerà a dedicarsi alla danza? Staremo a vedere…

