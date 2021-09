Tommaso Eletti stava commentando con altri concorrenti la sua precedente esperienza a Temptation Island quando il GF Vip decide di staccare l’audio.

Tommaso Eletti si sta rivelando come uno dei concorrenti più bollenti all’interno della Casa del GF Vip: dopo le parole ad Ainett Stephens, ecco che il 21enne romano si lancia in commenti velenosi su Temptation Island. L’ironia della sorte vuole che fu proprio il reality estivo di Canale 5 ad aver lanciato il giovane verso la fama, ma lui non ha che parole dure per ricordare la sua esperienza come concorrente.

I commenti di Tommaso Eletti

Tommaso Eletti era in giardino con alcune concorrenti, che erano tutte curiose della sua esperienza a Temptation Island. Così, Tommaso ha deciso di soddisfare la loro curiosità, confermando di esserne uscito come single. Poi però aggiunge: “È stato un errore pensare di andare là a risolvere un problema. Andare là pensando di risolvere un problema è stato proprio da scemi…”

Il team di produzione del GF Vip non ha voluto correre rischi, e ha prontamente tagliato l’audio di Tommaso Eletti, lasciando solamente un silenzio imbarazzato.