Si lavora già alla prossima edizione del GF Vip. Sembra deciso il nome del primo concorrente. Ecco di chi si tratta.

Sebbene si tratti ancora solo di indiscrezioni, sembra proprio che in vista della prossima edizione del GF Vip che, per la verità, non sappiamo ancora se sarà totalmente con personaggi noti, ci sarebbe già il nome del primo concorrente. A svelarlo è il settimanale Oggi a cui ha fatto eco anche Pipol Tv.

GF Vip, il primo concorrente della prossima edizione

Alfonso Signorini

In vista del Grande Fratello dell’anno prossimo, Alfonso Signorini sembra possa praticamente giò contare sul primo concorrente.

Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Oggi, la prima concorrente con la quale gli autori avrebbero trovato un accordo è Annalisa Chirico. Quello che sembra essere un vero e proprio scoop è stato ripreso dalla pagina The Pipol Tv che ha scritto su Instagram: “GFVip8: Annalisa Chirico vicinissima alla firma per diventare concorrente”.

La donna è una nota giornalista, saggista e opinionista televisiva che è stata già presente in show come TikiTaka, La Repubblica delle Donne di Chiambretti e Matrix. È la founder CEO di AC Advocacy & Communication srl e scrive per Il Foglio.

Staremo a vedere se effettivamente sarà lei la prima concorrente ufficiale della prossima edizione del reality. Va detto che ad oggi è ancora tutto work in progress anche per stessa ammissione del conduttore Signorini.

Oltre ai concorrenti, poi, c’è da capire chi saranno gli opinionisti con l’addio di Sonia Bruganelli e il posto di Orietta Berti non così saldo. Si sono fatti diversi nomi ma, forse, è ancora troppo presto per azzardare chi sarà presente e chi no. Non resta che attendere ancora un po’ e magari aspettare dichiarazioni di qualche addetto ai lavori che sicuramente non mancheranno.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol TV con l’indiscrezione di Oggi:

