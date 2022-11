È tempo di creare nuove dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip e chi potrebbe farlo meglio se non persone nuove? Alfonso Signorini e gli autori che si occupano di questa edizione del reality show di Canale 5 hanno già scelto i “fantastici sei” che andranno ad aggiungersi ai concorrenti che hanno varcato la soglia della porta rossa lo scorso settembre. Si tratta di tre uomini e tre donne non del tutto estranei ai reality show.

A svelare chi sono i nomi nuovi del Gf Vip è stato TvBlog, che ha annunciato in anteprima i personaggi noti che proveranno a vincere il montepremi finale di questa edizione.

Il primo ad entrare in corsa nella casa di Cinecittà è Luca Onestini, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne che ha già partecipato al Gf Vip nel 2017.

Insieme a lui ci saranno Edoardo Tavassi, reduce dall’ultima edizione de L’Isola dei famosi, e Luciano Punzo, volto dei single di Temptation Island.

Per le donne, invece, dovrebbero entrare nella casa Oriana Marzoli – star dei reality spagnoli -, Micol Incorvaia, sorella della più nota Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, e Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump più volte ospite di Barbara d’Urso nei suoi salotti televisivi.

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram