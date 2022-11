Potrebbero esserci delle novità in arrivo per il GF Vip. Secondo alcuni, Alfonso Signorini ha dato un indizio per il futuro…

Il GF Vip è passato di recente ad un unico appuntamento settimanale in prima serata, ma le cose potrebbero nuovamente cambiare. Nessuna certezza, ma pare che Alfonso Signorini abbia dato un indizio. Per molti, infatti, un recente scatto del conduttore potrebbe riferirsi al futuro cambio di programmazione di Mediaset.

GF Vip, possibile doppio appuntamento a dicembre

Alfonso Signorini

Aveva rallentato la corsa per lasciare spazio ad altri programmi e alle festività natalizie, ma adesso il GF Vip potrebbe andare in onda a sorpresa, da a metà dicembre, con due puntate extra.

A riportare la voce circolava è stato Fanpage che ha spiegato come Mediaset e Canale 5 potrebbero vedere il noto reality tornare sia il lunedì che il sabato. Proprio la seconda giornata sarebbe pensata per “lottare” con i concorrenti della Rai che saranno al sabato sera dalle 22 con Ballando con le Stelle, spostata di poco più di un’ora per il Mondiale di calcio che vedrà le gare terminare poco prima.

L’indizio decisivo che potrebbe valere come una “conferma” di tale indiscrezione è arrivato in queste ore da Alfonso Signorini che sui social, con quello che sembra essere uno spritz in mano, ha scritto: “Tremo al pensiero di come arriverò a sera…”. All’apparenza sembra solo essere una frase relativa alla serata nella quale ha pubblicato il contenuto social, ma per tanti è la conferma del “doppio” appuntamento serale del sabato (due punate extra il 10 e il 17 dicembre) al quale il conduttore potrebbe dover fronte molto presto.

Staremo a vedere…

Di seguito il post Instagram in questione:

