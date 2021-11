Pare che a breve, secondo alcune voci, quattro super bionde potrebbero fare il loro ingresso nella Casa: vi riveliamo i loro nomi

Le sorprese non finiscono mai al Grande Fratello Vip: già era noto un papabile prolungamento del reality e, soprattutto, l’ingresso di alcuni nuovi concorrenti. Pare che adesso, però, le new entries abbiano un nome e non sarebbero neanche dei volti troppo sconosciuti.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che entro fine mese ben 4 biondissime concorrenti potrebbero prender parte al reality e noi vi sveliamo i loro nomi: il primo è quello di Maria Monsè, rivelato da Riccardo Signoretti su Nuovo TV e che abbiamo già visto diversi anni fa nello stesso contesto.

Il secondo nome, anticipato da Biago D’Anelli, è quello di Patrizia Pellegrino, la quale pare che inizi proprio domani il suo periodo di quarantena. E ancora, faranno il loro ingresso nella casa anche Nathalie Caldonazzo (rivelata di TV Blog), che abbiamo visto non troppo di recente a Temptation Island e Valeria Marini, ormai veterana dei reality show.

Che ne pensate di queste nuove probabili concorrente? Siete felici di rivederle o avreste preferito nomi nuovi?