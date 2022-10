Cosa sta succedendo in queste ore al GF Vip? Potrebbe esserci un altro colpo di scena con un concorrente pronto a lasciare la Casa.

I telespettatori del GF Vip ne stanno vedendo davvero di tutti i colori in questa edizione. L’ultima è avvenuta pochi minuti fa quando la diretta live su Mediaset Extra si è interrotta per qualche istante. Il motivo? Qualcuno ha ipotizzato per una conseguenza dello sfogo di Elenoire Ferruzzi della notte.

GF Vip, un concorrente dice addio?

Alfonso Signorini

Come hanno notato diversi telespettatori, pochi minuti fa è saltata la diretta del Grande Fratello Vip e chi era collegato su Mediaset Extra si è ritrovato a fissare il logo del reality show senza alcun messaggio che spiegasse cosa stesse accadendo.

In tanti hanno subito immaginato che potessero esserci state delle conseguenze a seguito dello sfogo nella notte di Elenoire Ferruzzi che ha minacciato più volte di fare le valige dopo aver ricevuto un due di picche da Daniele Dal Moro e aver litigato con gli autori.

Il ‘vaffa’ di Elenoire nel confessionale del GF Vip, infatti, si è sentito in modo evidente sia nella Casa che attraverso la televisione, e molti appassionati del programma hanno rincodotto l’interruzione della diretta proprio a questo episodio.

Proprio questa mattina, infatti, la Ferruzzi pareva aver preparato le valige per andare via.

Sebbene la diretta tv del GF sia tornata dopo poco e la stessa Elenoire è stata inquadrata più volte a pranzo con gli altri, molti utenti non sono ancora del tutto convinti che le cose si siano rimesse bene tra lei e il programma. Non resta che attendere altri sviluppi…

Di seguito lo sfogo di Elenoire sottolineato da un utente social con un post su Twitter:

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

