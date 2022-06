Accanto ad Alfonso Signorini potrebbero esserci Morgan e Asia Argento nelle vesti di nuovi opinionisti del GF Vip: l’indiscrezione clamorosa.

Possibili novità in vista per la prossima stagione del GF Vip. Ad affiancare Alfonso Signorini, che sarà alla conduzione, potrebbero esserci due volti molto discussi: Morgan e Asia Argento. Si tratta solo di un’indiscrezione ma ha già infiammato i telespettatori e appassionati del programma.

GF Vip, Morgan e Asia Argento possibili opinionisti

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Come detto, si tratta solo di indiscrezioni ma la prossima edizione del Grande Fratello Vip fa già parlare. In questo caso per i possibili nuovi opinionisti. Mentre Alfonso Signorini si gode le vacanze al mare, in Italia si lavora già per la prossima stagione del reality. Dopo l’addio di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, tutti si chiedono chi saranno i nuovi volti ad affiancare il conduttore in questa lunga avventura.

Dopo le voci su Amanda Lear, Katia Ricciarelli e Cristiano Malgioglio, c’è chi parla di un duo scoppiettante, quello composto da Morgan e Asia Argento. I due non sono soltanto ex coniugi, ma anche due personaggi decisamente “forti” e che non badano alla forma per dire le loro. Il cantautore, per esempio, anche di recente aveva lanciato pesanti giudizi sull’Eurovision 2022.

A lanciare l’indiscrezione che vorrebbe i due al GF è stata Dagospia che smentisce anche i nomi fatti in precedenza: “Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear. I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan”.

Insomma, al momento non resta che attendere qualche informazione più sicura o, magari, una quale reazione dei diretti interessati sul tema. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, qualche indizio più sicuro c’è. Si parla di Antonino Spinalbese, ex di Belen, ma anche di Antonio Razzi, Antonella Fiordalisi e Vera Gemma, ma siamo sempre nell’ordine dei rumors.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG