L’avventura al GF Vip di Katia Ricciarelli rischia di finire molto presto a causa di una presunta bestemmia della cantante lirica.

Il GF Vip è appena cominciato e sono già due i concorrenti a rischio squalifica per aver pronunciato una bestemmia. Dopo il caso di Soleil Sorge, infatti, è il turno di Katia Ricciarelli. La cantante lirica si stava rilassando mangiando uno snack, quando, sorpresa dal fatto che ci fosse dell’aglio all’interno, ha pronunciato quello che alcuni hanno additato come una bestemmia. Altri, tuttavia, difendono la Ricciarelli dicendo che si tratta di un semplice intercalare.

Nella passata edizione furono ben due i concorrenti squalificati per aver bestemmiato: al momento, tuttavia, non possiamo che fare ipotesi sul destino di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Un’intervista di Alfonso Signorini a TV Sorrisi e Canzoni fa però ben sperare. “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto”, aveva confidato il conduttore. “Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite.”