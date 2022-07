La Contessa Patrizia De Blanck sarebbe pronta ad entrare nella Casa del GF Vip in compagnia di un suo caro amico influencer.

Novità in vista per la prossima edizione del GF Vip. Alfonso Signorini ha intenzione di fare le cose in grande e dopo aver annunciato le due opinioniste per la nuova stagione, ha anche dato qualche indizio per i primi concorrenti. Tra questi potrebbe esserci anche la Contessa Patrizia De Blanck che tornerebbe nella Casa dopo avervi già vissuto nelle precedenti annate. Questa volta, con lei entrerebbe anche un suo amico influencer.

GF Vip, Patrizia De Blanck concorrente con un amico?

Fonte Foto: https://www.facebook.com/grandefratello/

Patrizia De Blanck sarebbe dunque pronta a tornare al Grande Fratello Vip. Almeno stando a quando affermato da Dagospia che molto spesso non dà solo rumors ma vere e proprie certezze. Il noto giornale ha parlato di un possibile ritorno della Contessa nella famosa Casa di Cinecittà. Questa volta, rispetto al passato, sarà in compagnia di un suo amico influencer: Lorenzo Castelluccio.

“Nathalie Caldonazzo si è candidata come opinionista del GF Vip. Adriana Volpe invece sta facendo finta di non rosicare per la riconferma di Sonia Bruganelli. Invece Patrizia De Blanck potrebbe entrare nella casa con l’amico influencer Lorenzo Castelluccio”, queste le parole di Dagospia.

Per la De Blanck, come noto, si tratterebbe di un ritorno. Infatti, dopo essersi resa protagonista di un duro confronto nella Casa con la Marchesa D’Aragona e aver partecipato come concorrente alla quinta edizione del Gf Vip, la donna sarebbe dunque una delle prossime concorrenti dell’edizione 2022-23.

Tra gli altri rumors, ci sarebbe anche un altro nome che potrebbe fare parte del cast del reality show. Si parla di Elisa Esposito, la giovane TikToker divenuta celebre nell’ultimo periodo per le sue “lezioni” di corsivo parlato.

Di seguito un recente post Instagram dei due possibili concorrenti del GF Vip:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG