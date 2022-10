Tanti telespettatori si son chiesti se fosse possibile rivedere al GF Vip Ginevra Lamborghini. Alfonso Signorini ha risposto con eleganza…

Eliminata dopo il caso Marco Bellavia e, apparentemente, molto dispiaciuta e pentita per l’accaduto. Parliamo del GF Vip e di Ginevra Lamborghini che, nel bene o nel male, resterà indubbiamente tra i concorrenti protagonisti di questa edizione del noto relality show. Proprio la ragazza è rimasta, in un certo senso, nel cuore di molti telespettatori che si son chiesti se ci fossero le basi per farla tornare come concorrente.

GF Vip, Ginevra Lamborghini torna nella Casa? Parla Signorini

Ginevra Lamborghini

Sebbene Ginevra Lamborghini si sia messa in evidenza, oltre che per un mezzo flirt con Antonino Spinalbese, soprattutto per la vicenda legata alle affermazioni su Marco Bellavia, poi costretto a lasciare il GF Vip, la giovane donna è comunque piaciuta ai telespettatori che si sono convinti che le successive scuse della ragazza fossero sinceri e, per questo, desiderosi di rivederla come concorrente.

Una lettrice di Chi ha pertanto chiesto ad Alfonso Signorini tramite la rubrica dedicata a chi scrive appunto al direttore, se ci fosse per davvero la possibilità di rivedere l’ereditiera tra gli altri concorrenti.

Non per forse in questa edizione, la richiesta è stata piuttosto generica. La risposta di Signorini non si è fatta attendere: “Sicuramente Ginevra ha lasciato il segno. Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini. La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto”.

Ed è proprio questa risposta finale che lascia comunque aperta la possibilità di vedere la ragazza di nuovo dentro. Se non in questa edizione, magari in futuro. Un po’ come è capitato a Pamela Prati.

Di seguito un recente post Instagram del Grande Fratello con un confronto tra la Lamborghini e Spinalbese:

