Salta l’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello Vip: un veto di Pamela Prati l’avrebbe bloccata.

Ospite di Verissimo, Eliana Michelazzo aveva raccontato la sua verità sul caso Mark Caltagirone, dicendosi pronta a riabbracciare Pamela Prati poiché vittima di una truffa, esattamente come la showgirl. Le dichiarazioni della ex manager avevano fatto arrabbiare la diva del Bagaglino, ma c’era chi aveva ipotizzato che la Michelazzo potesse entrare nella casa del Gf Vip come concorrente. Nelle ultime ore, però, qualcosa pare sia cambiata.

Eliana Michelazzo fuori dal Gf Vip: perché

A lanciare l’indiscrezione secondo cui la Michelazzo fosse pronta per varcare la porta rossa del Gf Vip è stato Davide Maggio.

Il portale The Pipol, però, ha prontamente smentito parlando di una clausola presente nel contratto di Pamela Prati, che vieterebbe la presenza della Michelazzo nella casa.

“Niente Gf Vip per Eliana Michelazzo. Pare che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto” – ha scritto il portale, mentre la ex manager ha sbottato sui social mostrandosi adirata per quanto accaduto – .Complimenti alla signora Prati!”.

Le porte di Cinecittà restano, quindi, almeno per quest’edizione chiuse per la Michelazzo e un confronto in diretta con Pamela potrebbe essere del tutto impossibile.

