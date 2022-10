Elenoire Ferruzzi ha concluso la sua esperienza al Gf Vip con un televoto flash che ha stabilito, in maniera quasi unanime, la sua eliminazione.

È stata una partecipazione ingloriosa quella di Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip. Le frasi pronunciate nei confronti di Nikita Pelizon, poi culminate con uno sputo che la trans milanese ha tentato – invano – di giustificare, non sono stati apprezzati né dal pubblico da casa né da Alfonso Signorini e gli autori del programma. Per lei il provvedimento disciplinare è stato indispensabile: finita ad un televoto flash, è stata spedita a casa con il 90 per cento dei voti.

Alfonso Signorini duro con Elenoire

“La tua presenza in questo programma per me è sempre stata importantissima perché rappresenti una realtà come il mondo trans, ma anche per la persona che sei, per la tua sensibilità e cuore enorme – ha detto Alfonso Signorini alla Ferruzzi prima di comunicarle il provvedimento disciplinare ai suoi danni – .Ma c’è anche una parte del tuo carattere molto provocatore e anche irriverente”.

“Il confine tra l’irriverenza e la volgarità in questo programma da te è stato spesso superato e ti avevo anche avvertita. Qui siamo in televisione, dobbiamo attenerci a delle regole, non siamo tra le pareti di casa nostra – ha aggiunto il conduttore – . Il fatto che nel 2022 si parli ancora di porta sfiga, porta iella, non fa ridere e culmina in un gesto incivile che è sputare a terra alla presenza di una persona”.

All’arrivo della busta con la decisione del pubblico sulle sorti di Elenoire al Gf Vip, Signorini ha voluto far sapere il suo punto di vista in merito. “Non so che cosa contenga questa busta ma, con tutto l’amore che ti porto ed è tanto e tu lo sai, ho combattuto per averti su quel divano. Per me tu meriti di lasciare la Casa del Grande Fratello – ha voluto sottolineare – . Se il pubblico avrà deciso di tenerti nella Casa e di darti una seconda possibilità, se sbaglierai di nuovo la squalifica partirà da noi, senza televoto”.

E il pubblico ha dimostrato di avere lo stesso pensiero di Signorini perché “la stupidità, l’ignoranza e la volgarità non si possono accettare così come il gesto di disprezzo dello sputo”.

Il pubblico ha deciso che Elenoire deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/1nsPvTnAuq — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 27, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG