Continuano i tentativi di flirt di Amedeo Goria indirizzati ad Ainett Stephens: il giornalista allunga le mani e tenta di scaldarle i piedi, ma ecco che a difendere l’ex Gatta Nera interviene Manila.

L’avventura all’interno della casa di GF Vip di Amedeo Goria sta facendo discutere soprattutto per i suoi tentativi di flirt indirizzati ad Ainett Stephens. Tentativi, peraltro, che non vengono affatto corrisposti dall’ex Gatta Nera. Il giornalista sportivo aveva dichiarato di voler vivere l’avventura all’interno della casa da single, suscitando la gelosia della fidanzata Vera Miales, e non sta di certo perdendo tempo: nel daytime del 15 settembre, ad esempio, ha confessato di aver provato con qualche grattino alla mano.

Francesca Cipriani, incuriosita dalla voce, ha chiesto direttamente ad Ainett: “Ma la notte allunga le mani?”, traendo solamente un sorriso imbarazzato come risposta dalla showgirl. Ma non è tutto: sempre la Cipriani ha notato che Goria è solito scaldarsi i piedi con il phon prima di mettersi a letto. “Per far piedino nel letto ad Ainett”, racconta. “Vi giuro, si stava bruciando il piede“. La difesa di Goria non tarda ad arrivare: “Io sono molto educato. Comunque mezza Italia tifa per questa cosa”.

L’intervento di Manila

Tutte queste avance ingiustificate nei confronti di Ainett Stephens hanno posto Amedeo Goria al centro della gogna social. I fan del GF Vip chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti, ma dovremo aspettare la prossima puntata per scoprire le intenzioni di Alfonso Signorini.

Nel frattempo, durante l’ennesimo approccio di Goria, Manila è intervenuta pregandolo di tenere la mani al loro posto.