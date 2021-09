Momenti di tenerezza tra Alex Belli e Manuel Bortuzzo: l’attore ha preso in braccio il giovane per farlo ballare in giardino insieme agli altri concorrenti.

Non tutto ciò che accade all’interno della Casa del GF Vip è litigi e discussioni: di tanto in tanto ci sono anche momenti in grado di strappare un sorriso anche al più insensibile dei telespettatori. È questo il caso dell’amicizia nata tra Alex Belli e il giovanissimo Manuel Bortuzzo: l’attore si è approcciato al nuotatore con grande premura e rispetto con l’obiettivo di coinvolgerlo il più possibile nei divertimenti della casa.

I due, infatti, si sono prima divertiti con un bel bagno in piscina. Alex ha fatto in modo di seguire Manuel per l’intera durata della nuotata, sincerandosi che non fosse mai a disagio e restando sempre al suo fianco. Successivamente, un gesto di tenerezza che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori e che ha catapultato Alex verso l’apprezzamento degli utenti social.

Mentre tutti i concorrenti erano in giardino a ballare sulle note della musica diffusa dal GF Vip, l’ex attore di Centovetrine ha preso in braccio Manuel per non lasciarlo escluso. Sulle spalle di Alex, Bortuzzo ha potuto letteralmente unirsi alle danze. Il resto dei vipponi in pochi istanti si è riunito attorno ai due per festeggiare un momento di rara ma genuina tenerezza.