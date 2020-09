Il 22 settembre del ’94 andava in onda la prima puntata di una delle serie TV più amate e seguite della storia: Friends. Ecco alcune curiosità sulla sitcom.

Era il 22 settembre del 1994 quando il pubblico degli Stati Uniti, per la prima volta, ha conosciuto un gruppo di amici Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey. Chi sono? La risposta è scontata, i protagonisti di Friends. Dieci stagioni, 236 episodi e un incredibile numeri di premi vinti in tutte i più importanti festival e kermesse dedicate al mondo della serie TV. Di Friends e dei suoi protagonisti si conoscono molte cose, vediamo ora quello che non tutti sanno sulla sitcom.

Friends: le curiosità sulla serie TV

La serie TV si intitola Friends, Amici in italiano: questa parola viene ripetuta in ogni puntata della sitcom.

I nomi dei sei protagonisti, Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey sono stati presi da una soap opera in onda negli anni ’70: La valle dei pini.

Nell’idea originale degli autori di Friends, Monica e Chandler non si sarebbero dovuti sposare ma avrebbero dovuto avere solamente un flirt di una notte.

Chandler, inoltre, sarebbe dovuto essere omosessuale. Poi gli autori hanno cambiato idea, nel corso della serie però ogni volta che incontra una persona che non lo conosce, questa al primo sguardo si convince che Chandler sia gay.

Courtney Cox avrebbe dovuto interpretare il ruolo di Rachel, fu lei a chiedere di poter vestire i panni di Monica.

La grande statua del cane bianco di Joey l’ha portata sul set Jennifer Aniston, a cui l’avevano regalata prima dell’inizio delle riprese.

James Michael Tyler ha ottenuto la parte di Gunther per il fatto di essere stato l’unico tra gli attori che si sono presentati ai provini in grado di utilizzare la macchinetta per il caffè espresso.

Matthew Perry, alla lontana, è imparentato con tre dei suoi colleghi di Friends: Jennifer Aniston, Courteneny Cox e Matt LeBlanc.

