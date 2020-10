Le frasi per i nonni: i messaggi per esprimere loro tutto l’affetto che proviamo e quanto vogliamo loro bene ve le consigliamo noi!

Avere dei nonni presenti sta diventando un lusso e un privilegio che in molti non sanno di avere. Maestri di vita, compagni di marachelle e amici fidati che vi proteggono dai castighi di mamma e papà: questo e molto altro sono il nonno e la nonna. Per esprimergli tutto il nostro affetto, anche in occasione della loro festa che in Italia cade il 2 ottobre, ecco alcune frasi per i nonni e pensieri dedicati a loro.

Abbiamo poi pensato di inserire anche qualche idee di frasi per i nonni che non ci sono più, sarà un bel modo per pensare a loro e sentirli più vicini!

Frasi per la nonna (ma anche il nonno)!

Nonni

– Quando tutti ti hanno già detto di no, tu chiedi ai nonni.

– Il sorriso di un nonno, un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze. (Anton Vanligt)

– Ciò di cui i bambini hanno più bisogno sono gli elementi essenziali che i nonni offrono in abbondanza. Essi danno amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, comfort, lezioni di vita. E, cosa più importante, i biscotti. (Rudy Giuliani)

– La generazione più giovane è la freccia, la più vecchia è l’arco.

(John Steinbeck)

– I nonni sono fatti per amare e aggiustare le cose.

– Una madre diventa davvero una nonna il giorno in cui smette di notare le cose terribili che fanno i propri figli fanno perché è troppo incantata da quelle meravigliose che fanno i nipoti.

(Lois Wyse)

– Una casa ha bisogno di una nonna all’interno.

(Louisa May Alcott)

– Se non c’è niente che va bene, chiama tua nonna.

Frasi ai nonni che non ci sono più

– I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per primi, ad indagare oltre la vita.

(Maria Rita Parsi)

– Io non so dove vanno i nonni quando cessano di vivere.

Ma so dove restano: nel cuore.

– Mia nonna che mi prende il viso tra le mani e sorride. Ci guardiamo con quello sguardo che non dice niente ma dice tutto a chi lo sa. E le cose più belle sono lì dentro.

(Fabrizio Caramagna)

– I nonni sono come i supereroi. Non dovrebbero morire mai.

(Fausto Brizzi)