Harry Potter è una saga che ha appassionato milioni di persone. Ecco le migliori frasi prese dai film e dai libri scritti da J. K. Rowling.

Il mito di Harry Potter è iniziato alla fine degli anni ’90, quando J. K. Rowling ha pubblicato il primo libro della saga, Harry Potter e la pietra filosofale. Da quel momento il maghetto che è sopravvissuto alla ferocia di Colui che non deve essere nominato ha rubato il cuore a milioni di persone in tutto il mondo, complici anche i film usciti dal 2001 in poi, ben 8. Ma quali sono le citazioni che nessun fan può non sapere a memoria? E quali le frasi prese dai libri e dai film che vi possono far fare un figurone con gli amici appassionati come voi? Eccone alcune da usare e sapere in tutte le occasioni (anche per i meme, ovvio).

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le frasi di Harry Potter dei libri

I libri di Harry Potter sono 7: la pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L’ordine della fenice, Il principe mezzosangue e I doni della morte. Ecco una citazione per ciascuno libro:

Frasi Harry Potter tratte dai libri

-Vedi, tua madre è morta per salvarti. Ora, se c’è una cosa che Voldemort non riesce a concepire, è l’amore. Non poteva capire che un amore potente come quello di tua madre lascia il segno: non una cicatrice, non un segno visibile… Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c’è più. È una cosa che ti resta dentro, nella pelle – Albus Silente in Harry Potter e la pietra filosofale.

-La paura di un nome non fa che incrementare la paura della cosa stessa. – Hermione Granger in Harry Potter e la camera dei segreti.

-La felicità può essere trovata, anche nei tempi più bui, se ci si ricorda solo di accendere la luce. – Albus Silente in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

-Se vuoi sapere com’è un uomo, guarda bene come tratta i suoi inferiori, non i suoi pari. – Sirius Black in Harry Potter e il calice di fuoco.

-Le cose che perdiamo hanno un modo per tornare a noi alla fine, anche se non sempre nel modo che ci aspettiamo. – Luna Lovegood in Harry Potter e l’ordine della fenice.

-È più facile perdonare gli altri quando si sbagliano che quando hanno ragione. – Albus Silente in Harry Potter e il principe mezzosangue.

-Non ucciderò le persone per farmi strada solo perché stanno lì. Quello è il lavoro di Voldemort. – Harry Potter in Harry Potter e i doni della morte

Le frasi di Harry Potter dei film

A differenza dei libri, i film tratti da essi sono stati 8, perché I doni della morte è stato diviso in 2 parti. Ecco una citazione per ciascun film della saga:

Frasi Harry Potter tratte dai film

-Occorre notevole ardimento per affrontare i nemici, ma molto di più per affrontare gli amici! Attribuisco 10 punti a Neville Paciock. – Albus Silente in Harry Potter e la pietra filosofale.

-Non sono le nostre capacità che dimostrano chi siamo davvero, sono le nostre scelte. – Albus Silente in Harry Potter e la camera dei segreti.

-Le persone che ci amano non ci lasciano mai veramente. Possiamo sempre ritrovarle. Qui dentro. – Sirius Black in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

-Nel labirinto non troverete draghi o creature degli abissi, invece affronterete qualcosa di molto più impegnativo. Vedete, le persone cambiano nel labirinto… Oh, trovate la coppa se potete, ma siate molto cauti, potreste perdere voi stessi lungo la strada. – Albus Silente in Harry Potter e il calice di fuoco.

-Il mondo non è diviso tra persone buone e Mangiamorte! Tutti abbiamo sia luce che oscurità dentro di noi. Ma sta sempre a noi scegliere da che parte schierarci. – Sirius Black in Harry Potter e l’ordine della fenice.

-Sono creature invisibili, ti entrano nelle orecchie e ti confondono il cervello. – Luna Lovegood in Harry Potter e il principe mezzosangue.

-Più a lungo restiamo qui, più forte lui diventa! – Harry Potter in Harry Potter e i doni della morte – Parte 1.

-È la qualità delle proprie convinzioni che determina il successo, non il numero dei seguaci. – Remus Lupin in Harry Potter e i doni della morte – Parte 2.