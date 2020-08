Forrest Gump è stato uno dei film più celebri degli anni ’90, capace di vincere ben sei Premi Oscar: ecco quali sono le location della pellicola.

Tra i film più celebri e amati con protagonista Tom Hanks c’è sicuramente Forrest Gump. Un autentico capolavoro quello del regista Robert Zemeckis: uscito nelle sale cinematografiche nel 1994, il film ha ottenuto un grande successo, conquistando sia il pubblico che la critica, come dimostrano anche i sei Premi Oscar vinti, tra cui quello per il Miglior Film. Vediamo ora quali sono tutte le location scelte e utilizzata dal regista e dai produttori per la pellicola.

Forrest Gump: le location del film

Come chi ha visto il film sa bene, Forrest Gump inizia con il protagonista seduto su una panchina, con una scatola di cioccolatini in mano, che racconta la storia della sua vita. Dove si trova quella panchina diventata così famosa? Nella Chippewa Square di Savannah, città che si trova nello stato della Georgia.

Tom Hanks

E’ proprio a Savannah che sono iniziate le riprese del film il 27 agosto del 1993. La casa dove Forrest Gump abita da bambino con la madre si trova nella Bluff Plantation, vicino a Beaufort. Le scene ambientate in Vietnam sono invece state tutte girate negli Stati Uniti, tra Fripp Island, la costa di Beaufort e l’Huntin Island Park.

Tra le location più celebri c’è poi la piscina del Lincoln Memorial a Washington, dove Forrest e Jenny si ritrovano e si abbracciano.

Forrest Gump: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale di Forrest Gump è interpretato da Tom Hanks (mentre quando è bambino è interpretato da Haley Joel Osment). Robin Wright veste invece i panni di Jenny, l’amica e poi compagna di una vita del protagonista.

Gary Sinise interpreta il tenente Dan Taylor, Sally Field intepreta invece il ruolo della mamma di Forrest. Nel cast del film troviamo poi anche Mykelti Williamson, Mary Ellen Trainir, Geoffry Blake, Sonny Shroyer, Sam Anderson e Afemo Omilami.