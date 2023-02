Ecco le location di Fiori sopra l’inferno, la fiction in onda su Rai 1 con protagonista Elena Sofia Ricci.

Da lunedì 13 febbraio 2023 su Rai 1 va in onda una nuova fiction, si tratta di Fiori sopra l’inferno. E’ una delle novità della Rai per quanto riguarda le serie TV. La trama ruota intorno al commissario di polizia Teresa Battaglia che, dopo aver lasciato la città si trasferisce in un paesino di montagna insieme alla sua famiglia. Oltre che a risolvere diversi casi, dovrà fare i conti anche con le sue fragilità nascoste dietro a un aspetto duro. Vediamo ora quali sono le location di Fiori sopra l’inferno.

Fiori sopra l’inferno: le location della fiction di Rai 1

Uno dei punti di forza di Fiori sopra l’inferno è date dalle splendide località nelle quali le varie puntate sono state girate. La storia è ambientato nell’immaginario paese di Travenì ma quello che si vede in realtà è il paese di Tarvisio, comune montana del Friuli Venezia Giulia circondato alle Dolomiti e della Foresta di Tarvisio.

Elena Sofia Ricci

E’ qui che sono state girate quasi tutte le scene delle varie puntate di Fiori sopra l’inferno. Ma non tutte, ci sono infatti anche altre location della fiction: tra queste troviamo lo splendido Lago del Predil ma anche paesi come Pontebba, Malborghetto, Camporosso e poi città come Udine. L’intera serie Tv è stata comunque girata in Friuli Venezia Giulia.

Fiori sopra l’inferno: il cast della serie TV di Rai 1

La protagonista principale di Fiori sopra l’inferno è Elena Sofia Ricci che interpreta il ruolo di Teresa Battaglia, nel cast della fiction di Rai 1 troviamo poi anche Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata, che vestano rispettivamente i panni di Giuseppe Parisi e Massimo Marini. Il regista della serie TV è Carlo Carlei.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG