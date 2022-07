Novità in vista per Filippo Bisciglia che dopo la chiusura di Temptation Island è candidato a tornare in tv con un “nuovo” programma.

Non è stata un’estate come le altre per i telespettatori Mediaset e fedelissimi del programma Temptation Island. Infatti, quest’anno è stata “chiusa” la classica trasmissione con Filippo Bisciglia. Una scelta, quella dell’emittente, che aveva reso molti appassionati del format tristi, compreso lo stesso conduttore e invitato. Ora, però, per l’uomo potrebbe arrivare il “riscatto” con una novità.

Filippo Bisciglia in tv con un “nuovo” programma

Secondo le ultime indiscrezioni tra gossip e spettacolo, ci sarebbero novità per il ritorno di Filippo Bisciglia in tv. Anche in questo caso, a dare “una mano” al conduttore ci penserà Maria De Filippi. Infatti, l’uomo potrebbe essere uno dei volti de “La Talpa”. Il 45enne è molto amato dal pubblico di Canale 5, che l’ha apprezzato molto al timone del reality delle tentazioni e visto che quest’anno il format degli amore è stato messo in pausa, il volto del buon Filippo potrebbe tornare, ma in autunno.

Il famoso programma “La Talpa”, la cui produzione è stata affidata alla Fascino di Maria De Filippi, presto tornerà a far compagnia al pubblico Mediaset e secondo quando riportato da Amedeo Venza, esperto di gossip, proprio Bisciglia potrebbe essere l’invitato.

“La Talpa, Filippo Bisciglia verso il ruolo di inviato! Orfano di Temptation Island, il conduttore del reality sui sentimenti potrebbe approdare come inviato per il reality più atteso della prossima stagione. Attendiamo conferme!”, le sue parole condivise in una storia su Instagram.

Staremo a vedere se dalla semplice indiscrezione si arriverà ai fatti, magari con qualche dichiarazione dei diretti interessati.

Di seguito, invece, il post Instagram che Bisciglia aveva fatto per informare i suoi fan della decisione da parte di Mediaset di non fare in questa stagione Temptation Island:

