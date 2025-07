Chi sono i figli di Ozzy Osbourne e cosa fanno nella vita

Figli di Ozzy Osbourne: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sui figli del padrino dell’heavy metal.

A impreziosire la vita, avventurosa e sregolata, di un’icona come Ozzy Osbourne, scomparso il 22 luglio 2025 all’età di 76 anni, sono state sicuramente le mille e più soddisfazioni che si è tolto durante il suo percorso musicale, ma anche i cinque figli cui ha dato vita nell’ambito dei due matrimoni vissuti appieno. Ma chi sono e cosa fanno i figli di Ozzy Osbourne? Scopriamolo insieme.

Figli di Ozzy Osbourne: la biografia

Ozzy Osbourne ha avuto due relazioni davvero importanti nel corso della sua vita. La prima è stata quella con Thelma Riley, sposata nel 1971. I due sono rimasti insieme più di dieci anni, fino al 1982, dando vita a due figli biologici (cui si è aggiunto il figlio avuto da Thelma durante una precedente relazione e adottato da Ozzy).

Il figlio adottivo dello storico cantante dei Black Sabbath si chiama Elliot ed è nato nel 1966. Più piccola di lui è la prima figlia biologica di Ozzy, Jessica, venuta al mondo il 20 gennaio 1972 sotto il segno del Capricorno. Terzo e ultimo figlio avuto da Ozzy con Thelma è Louis, nato nel 1975.

Più famosa è però la seconda moglie di Ozzy, Sharon Arden, sposata nel 1982 e madre degli altri tre figli del cantante. La primogenita del secondo matrimonio è Aimee Rachel, nata il 2 settembre 1983 sotto il segno della Vergine.

La vera celebrità tra i figli di Ozzy è però Kelly Michelle Lee, nata il 27 ottobre 1984 sotto il segno dello Scorpione a Londra. Ultimo, in ordine cronologico, è infine Jack Joseph, venuto al mondo l’8 novembre 1985 sotto il segno dello Scorpione.

Ozzy Osbourne

La carriera dei figli di Ozzy Osbourne

La carriera dei vari figli di Osbourne si è snodata su direttrici differenti. Elliot, pur avendo ottenuto con l’adozione il cognome paterno, non ha mai sfruttato questo vantaggio per ottenere notorietà. Si è dato da fare nel settore teatrale, diventando in particolare attore e regista di una certa fama in Inghilterra.

Jessica ha invece scelto di inserirsi nel mondo dello spettacolo, rimanendo però dietro le quinte. Lavora ancora oggi come costumista e sceneggiatrice a Hollywood, pur avendo fatto qualche esperienza anche come attrice.

Attivo nel mondo della musica, Louis lavora come produttore e come DJ ed è diventato anche piuttosto famoso, suonando in vari club a livello internazionale. Si è inoltre messo alla prova anche come conduttore radiofonico e promoter.

Per quanto riguarda Aimee, è attrice e cantante, e si esibisce con il nome d’arte di ARO. Non ha seguito del tutto le orme paterne, spaziando con la sua musica dall’alternative rock all’elettronica. Kelly è invece una star a tutto tondo. Diventata famosa grazie alla serie The Osbournes, si è reinventata come cantante, stilista, conduttrice televisiva e anche attrice.

Chiudiamo quindi con Jack, altra star di The Osbournes, in grado di riciclarsi successivamente come produttore e conduttore di programmi televisivi incentrati su viaggi e reality show adrenalinici.

La vita privata

Non abbiamo molte informazioni sulla vita privata di Elliot. Sappiamo invece che Jessica è madre di tre figli, mentre Louis ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Sappiamo però che vive a Los Angeles, così come, con tutta probabilità, anche la sorella maggiore.

Mentre Aimee si è rivelata piuttosto riservata sulla sua vita sentimentale, di Kelly conosciamo molti più dettagli. Sappiamo che vive in America e che ha una storia con Sid Wilson, uno dei membri degli Slipknot. Dalla loro unione è nato nel 2022 il suo primo figlio.

Non sappiamo invece dove abbia la propria residenza Jack Osbourne, che però è già diventato padre di quattro figlie.

4 curiosità sui figli di Ozzy Osbourne

– Non tutti i figli di Ozzy hanno accettato di prendere parte alla celebre serie televisiva The Osbournes. Ad esempio, Jessica ha preferito rimanere in disparte durante gli anni in cui è stata registrata. Anche Aimee ha seguito il suo esempio.

– Kelly si è fatta apprezzare anche durante la partecipazione a un’edizione di Dancing with the Stars.

– Nel 2012 Jack ha ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla, e non l’ha mai nascosta, diventando un simbolo di resilienza.

– Sui social network i sei figli di Ozzy hanno delle vite completamente diverse. Mentre i primi tre non sembrano nemmeno avere un account personale, Aimee, Kelly e Jack sono delle vere star su Instagram.