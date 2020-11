L’emergenza dovuta alla pandemia di Covid potrebbe portare a un rinvio del Festival di Sanremo 2021 al mese di aprile

Come da tradizione, l’appuntamento annuale con il Festival di Sanremo è per il mese di febbraio: la pandemia di Covid-19 ha però portato gli organizzatori a fare un’eccezione per l’edizione del 2021, che è al momento in programma dal 2 al 6 marzo. Secondo quanto rivelato da TvZoom, l’inizio del Festival di Sanremo 2021 potrebbe però subire un ulteriore rinvio e slittare al mese di aprile: il motivo, come è facile immaginare, è sempre legato alla delicata situazione sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus in Italia.

Festival di Sanremo 2021: quando inizia? Dipende dal Covid

Anche il Comune di Sanremo, sempre secondo quanto riportato da TvZoom, starebbe spingendo per uno slittamento dell’inizio del Festival di Sanremo 2021 al mese di aprile quando, si spera, la diffusione del Covid potrebbe essere di molto ridotta.

D’altronde se il Festival di Sanremo si dovesse svolgere in un periodo di grande emergenza sanitaria, lo stesso Comune della Liguria vedrebbe ridursi gli introiti provenienti dall’affluenza di pubblico e turisti che ogni anno la storica kermesse musicale è capace di attrarre.

Festival di Sanremo 2021: i conduttori e il regolamento

Esattamente come un anno fa a condurre il Festival di Sanremo 2021 sarà Amadeus, che tornerà ad essere affiancato nel corso delle varie serate da Fiorello. Se è vero che “squadra che vince non si cambia”, la Rai ha fatto bene a confermare la coppia di conduttori, visto il grande successo avuto dalla passata edizione.

Per quanto riguarda il regolamento, nell’edizione del 2021 ci saranno alcune novità. Su tutte da segnalare il ritorno del televoto da casa e della Canzone d’Autore nella serata del giovedì. Se sarà giovedì 4 marzo (come da programma attuale) o un giovedì di aprile lo si scoprirà nelle prossime settimane.

