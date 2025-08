La modella si è messa a nudo e ha ripercorso la sua vita, rivelando alcuni aneddoti inaspettati sul suo difficile passato.

Fernanda Lessa è una modella che negli anni di strada ne ha fatta. Da Rio de Janeiro a New York e Milano, ha cavalcato importanti passerelle e ha posato per le più importanti riviste di moda, come Vogue, Marie Claire ed Elle. Ma quella che potrebbe sembrare una vita fatta di feste glamour e sfarzo, nasconde in realtà un amaro retroscena che Fernanda ha voluto raccontare a un’intervista per il Corriere della Sera.

Il disturbo bipolare e i problemi di alcolismo

Fernanda Lessa ha rivelato di aver sofferto a lungo di alcolismo, una dipendenza, nel suo caso, legata in parte anche a una condizione psichiatrica, il disturbo bipolare. È proprio in quel periodo che la modella ha ammesso di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, finché non ha conosciuto Luca, suo marito. Un incontro che per Fernanda ha segnato l’inizio del processo di guarigione, tant’è vero che ha ammesso: “È con lui che ho cercato aiuto, che mi sono rivolta a dei professionisti“.

Ma guarire da delle dipendenze non è mai facile, tant’è vero che Fernanda ha ammesso: “Nel 2015 mi sono auto-internata in una clinica, avevo avuto una ricaduta. Non capivano il mio problema psichiatrico, riconducevano tutto all’alcolismo. Invece io sono completamente pazza. Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati che hanno compreso che con l’alcol lenivo la mia patologia“.

La complicata vita privata di Fernanda Lessa

Ma quella contro il disturbo bipolare e l’alcolismo non è stata l’unica battaglia intrapresa da Fernanda. La modella, infatti ha dovuto affrontare anche diversi problemi legati alla sfera privata, come quelli relativi la sua vita sentimentale.

Del resto oggi Fernanda è sposata con Luca Zocchi, ma in passato il suo cuore ha battuto per altri uomini, come Davide Boosta Dileo, il tastierista dei Subsonica. Con lui la modella ha avuto due figlie, ma la gravidanza non è stata un momento semplice. Al contrario, Fernanda non ha un bel ricordo di quei mesi, sopratutto della prima gravidanza: “È stata un incubo. Il corpo che non ti appartiene più, gli ormoni, i capelli che cadono… ero sollevata quando era finita“. Boosta, al secolo Davide Dileo, tastierista dei subsonica, musicista e scrittore. – www.donnaglamour.it

A complicare ulteriormente la situazione, anche la paura che qualcosa potesse andare storto. Infatti, Fernanda in passato ha perso il suo primo bambino, nato del 2001, ma deceduto dopo pochi giorni a causa di una malformazione cardiaca.