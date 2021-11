A quanto pare nonostante le voci insistenti sulla sua partecipazione al GF Vip 6, Ferdinando Giordano non entrerà nella Casa ma manda una frecciata a Guendalina Tavassi.

Ferdinando Giordano rivela in una storia su Instagram che non parteciperà al GF Vip 6. Le voci sul suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia erano molto insistenti, tanto che Guendalina Tavassi si è ribellata alla scelta del reality. Ora l’ex gieffino replica con una frecciatina al veleno le dichiarazioni dell’influencer sul suo ingresso al GF.

Le dichiarazioni di Ferdinando Giordano: smentisce l’ingresso al GF Vip 6

“Ciao a tutti, buongiorno.. come va? Scusate mi viene da ridere perché ho appena visto dei video e delle notizie legate alla mia amica Guendalina Tavassi che devo dire hanno restaurato bene, ti trovo in formissima! Però vedi Guenda io sono qua, sono a casa mia. Sono uscite tante notizie che mi vedevano forse da tutt’altra parte ma no, invece sono a casa e c’è anche Cleo qui con me… la vita di tutti i giorni.”

Queste le parole di Ferdinando Giordano che non ci è andato leggero con la sua ex coinquilina al GF. A quanto pare alla fine non è stato scelto per partecipare al GF Vip 6 come tanto aveva criticato Guendalina Tavassi. L’influencer si era scagliata contro il reality proprio per aver scelto Ferdinando al posto suo, facendo intendere che l’ex gieffino non avrebbe comunicato nulla al pubblico all’interno della Casa.

