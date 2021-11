In questi ultimi giorni tra i nuovi concorrenti che entreranno nella Casa del GF Vip è saltato fuori il nome di Ferdinando Giordano e lui sembra aver confermato il suo ingresso.

Ferdinando Giordano potrebbe essere il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 6 e tramite un post su Instagram sembra che il lui stesso abbia confermato. Le parole della papabile new entry sembrano riferirsi in modo insistente proprio al reality condotto da Alfonso Signorini.

Le dichiarazioni di Ferdinando Giordano

“Come va? Eh sì, sono tornato in Instagram. Davvero dopo… non fu una parentesi piacevole quando mi chiusero e bloccarono il profilo. Ve lo ricordate? Ma le cose stanno cambiando così ho deciso di tornare e di rientrare e di godermela meglio questa volta. Che dite? No tornare in Instagram, quello intendevo, eh… ritornare sui social. Nuovo inizio con Instagram… Un ritorno al passato, vediamo come va! Voi ci siete? Avete il piacere di tornare?“. Le parole di Ferdinando Giordano sembrano far chiaro riferimento a un ingresso al GF Vip, ma ancora non si ha la conferma ufficiale. Che sia solo una provocazione oppure è davvero il prossimo concorrente? Non dovremo attendere molto per scoprirlo perchè alcuni nomi sono già stati confermati!

