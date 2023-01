Novità in vista di Sanremo 2023, ad annunciarle via social è Fedez che “porterà” al Festival il suo podcast ‘Muschio Selvaggio’.

Un annuncio in piena regola da parte di Fedez in vista di Sanremo 2023. Il marito di Chiara Ferragni, che sarà co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata del Festival, ha reso noto via social che il suo podcast ‘Muschio Selvaggio’ andrà in scena direttamente da dove avverrà l’evento musicale più importante dell’anno per la canzone italiana.

Fedez porta ‘Muschio Selvaggio’ a Sanremo

Fedez

‘Muschio Selvaggio’ sbarcherà a Sanremo 2023. Attraverso un tweet Fedez ha annunciato l’arrivo del suo famoso podcast, condotto insieme all’amico Luis Sal, in riviera. Il rapper sarà grande protagonista, un po’ come sua moglie Chiara Ferragni che co-condurrà il Festiva con Amadeus e Gianni Morandi nel corso della prima e dell’ultima serata dell’evento.

Per il rapper sarà una settimana intensa e, a modo suo, vivrà Sanremo da protagonista. Infatti, oltre a esibirsi sul palco galleggiante della nave da Crociera sponsor del Festival, realizzerà tutti i giorni delle puntate speciali di ‘Muschio Selvaggio’, il podcast di successo che conduce con Luis Sal.

Non solo. Il podcast, nella sua edizione ‘Speciale Sanremo’ non solo sarà live sul web ma, secondo quanto filtra anche da media come Dagospia e Tvblog, pare che la Rai abbia deciso di mandare in onda questo speciale. In particolare i discorsi tra il rapper e Sal saranno in onda nei cinque giorni del Festival per circa 10/15 minuti su Rai 2, tra le 18:45 e le 19, prima dell’inizio delle serie tv poliziesche della fascia preserale.

Di seguito anche il post Twitter del rapper:

E se vi dicessi che Muschio Selvaggio si trasferirà a Sanremo? 🤐 — Fedez (@Fedez) January 21, 2023

