La vacanza a Los Angeles non sta andando proprio a gonfie vele per Fedez che tra un concerto e l’altro si è infortunato. Tutti i dettagli.

Mentre Fedez si godeva i concerti e l’esclusivo evento del Coachella ha subìto un infortunio che ha preoccupato i fan. Il rapper, infatti, ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto che ha allarmato i suoi follower.

Nell’immagine pubblicata si vede la caviglia del rapper e del sangue sopra con un’evidente ferita. Ma cosa è successo a Federico? Quali sono le sue condizioni di salute attuali? Ecco che cosa ha rivelato il rapper.

Fedez: incidente domestico per il rapper

Oltre ad aver pubblicato la foto della caviglia dolorante, il rapper ha deciso di rassicurare i fan spiegando quanto successo.

Infatti, Fedez ha raccontato come sono andate le cose: “Ieri mi sveglio, mi dicono che siamo in ritardo, mi preparo di fretta, corro e rotolo rovinosamente giù dalle scale“.

Fedez

Tuttavia, fortunatamente la caduta non ha causato ulteriori danni e il rapper sta bene, ma ha fatto comunque preoccupare i fan con l’immagine della caviglia insanguinata.

La giornata del rapper è poi proseguita senza alcun tipo di problema, quindi possiamo dedurre che la ferita alla caviglia non è grave. Ma come sta andando la vacanza di Fedez a Los Angeles?

Fedez al Coachella: un incontro fa impazzire i fan

Si sa che il Coachella è il ritrovo dei vip, delle celebrities e delle influencer di fama internazionale. Non stupisce quindi sapere che lì Fedez ha incontrato tantissime star internazionali. Ma un incontro in particolare ha fatto impazzire i fan.

Infatti, il rapper ha condiviso tra le sue storie il momento in cui ha incontrato e salutato Paris Hilton. I due non si sono solamente salutati, ma si sono persino (goffamente) abbracciati. Un momento emozionante per il rapper che ha voluto condividere con i suoi follower.