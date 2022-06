Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato l’uscita della seconda stagione della serie a loro dedicata: The Ferragnez 2.

Trova conferma la notizia dell’uscita della serie tv su Fedez e Chiara Ferragni, ‘The Ferragnez 2‘. La seconda stagione tanto attesa sulla vita del rapper e della imprenditrice digitale. Ad ufficializzarla sono stati i diretti interessati con una serie di stories su Instagram.

Fedez e Chiara Ferragni annunciano The Ferragnez 2

Chiara Ferragni e Fedez

“Ciao guys. Abbiamo un grande annuncio da farvi”. Inizia così la storia Instagram di Fedez e Chiara Ferragni con la ragazza che parla in italiano e il rapper che fa la traduzione, ironica, in inglese. “Stiamo filmando la seconda stagione di The Ferragnez la serie. Andrà in onda su Prime Video nel 2023 e siamo sicuri che vi emozionerà tantissimo. Ci vediamo su Prime Video”.

Al momento non ci sono stati ulteriori dettagli su quali argomenti verranno trattati nella nuova stagione della serie ma con molta probabilità ci saranno situazioni toccanti come magari il periodo buio del rapper quando ha dovuto fare i conti col tumore fino alla gioia per il recente concerto Love MI e altre situazioni che riguardano i successi lavorativi della bella Chiara.

Tra le cose note, o almeno dalle indiscrezioni uscite in precedenza, si conosce solo quale sarà la location, almeno della prima puntata. Inizialmente si pensava che sarebbe stata all’estero ma in realtà pare che il primo episodio sia stato girato a Cremona, città natale dell’influencer.

Non resta che attendere per saperne di più.

Riproduzione riservata © 2022 - DG