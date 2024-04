Fabrizio Corona sogna l’America e riprova a chiedere il passaporto. Il progetto dell’ex re dei paparazzi: “Lì diventerò famoso”.

Fabrizio Corona è tornato sotto i riflettori, questa volta non per le sue gesta sul territorio italiano ma per il suo desiderio di varcare l’oceano e cercare fortuna nel Paese delle opportunità. L’ex re dei paparazzi, protagonista di un’udienza al Tribunale di Milano per decidere sulla sua sorveglianza speciale, ha colto l’occasione per manifestare il suo desiderio di ottenere nuovamente il passaporto.

Il suo sogno? Andare negli Stati Uniti, convinto di poter raggiungere la celebrità oltre oceano. Riuscirà a realizzare il suo sogno? Ecco che cosa ha rivelato.

Fabrizio Corona: i progetti per diventare una celebrità negli USA

Corona è stato molto chiaro: vuole andare negli Stati Uniti per diventare famoso. Ma come?

Davanti al Tribunale di Milano Corona ha dichiarato: “Dopo la sentenza sul fine pena con questa udienza di oggi, se andrà bene, potrò andare a chiedere nuovamente il passaporto per diventare famoso negli Usa, come non lo so, ma diventerò famoso“.

Fabrizio Corona

Ma non è la prima volta che Fabrizio rivela il suo desiderio di riottenere il suo passaporto. Infatti, solamente lo scorso dicembre aveva confessato: “Non mi servirebbe per scappare ma per iniziare l’attività che sognavo da una vita: per lavorare negli Usa e fare documentari“.

Fabrizio Corona: un altro giorno in Tribunale

“Sono ancora qui. Ogni giorno in Tribunale, oggi è una udienza importante, mi aspetto oggettività, nel 2011 mi diedero la sorveglianza come ai criminali. Ho due cavolate di processi in corso e questa udienza” ha annunciato Corona.

Intanto nella giornata di oggi, 11 aprile, si terrà presso il Tribunale di Milano il dibattito riguardante la richiesta di sorveglianza speciale, con aggravante, avanzata dalla Questura di Milano per la presunta “pericolosità sociale” di Corona. La decisione spetterà ai giudici, ed è attesa entro le prossime settimane.