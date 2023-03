Attacco di Fabrizio Corona a Fedez e Chiara Ferragni. L’ex paparazzo ha parlato di una presunta relazione del rapper. Non con sua moglie…

Un nuovo attacco da parte di Fabrizio Corona a Fedez e Chiara Ferragni. Secondo l’ex re dei paparazzi, infatti, il rapper avrebbe o avrebbe avuto una relazione non con sua moglie bensì con una persona molto vicina a lui. Tra l’altro, un uomo…

Fabrizio Corona: “Fedez ha una relazione con…”

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona contro Fedez e Chiara Ferragni. Di nuovo. Ebbene s’, perché dopo le indiscrezioni secondo le quali l’imprenditrice digitale era pronta a chiedere il divorzio al marito, arrivate post Sanremo, ecco che l’ex re dei paparazzi è tornato alla carica. Questa volta sul suo canale Telegram, l’uomo ha rivelato che il rapper avrebbe o avrebbe avuto (non si comprende come sia ora la situazione) una relazione con il suo amico Luis Sal, compagno nel podcast Muschio Selvaggio. In questa circostanza, la Ferragni avrebbe lanciato un ultimatum al marito.

“Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata di Muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”.

Una rivelazione davvero shock quella di Corona che, al momento, non trova riscontro e neppure, per adesso, neppure prese di posizione da parte delle dirette interessate.

In passato lo stesso rapper aveva spiegato di non essere omosessuale e che se anche lo fosse stato lo avrebbe detto.

A questo punto staremo a vedere se Corona riuscirà a fornire le prove di quanto affermato oppure no. Si attendono aggiornamenti sul “caso” e siamo sicuri che qualcosa verrà aggiunto…

Di seguito un vecchio post Instagram del rapper dove era presente pure Luis:

