L’autore di Endgamen, il nuovo libro sui reali più chiaccherati di sempre, è Omid Scobie, che aveva già parlato della “Megxit” nel precedente bestseller Finding Freedom.

Nel suo nuovo libro, in uscita il 28 novembre 2023, Scobie tratteggia un quadro non troppo lusinghiero della famiglia reale: un re debole che non vorrebbe nemmeno stare sul trono, un erede impaziente ed affamato di potere ed infine una principessa del Galles con il terrore dei passi falsi.

Bisogna però dire che Scobie viene spesso definito come il portavoce di Harry e Megan e quindi non può considerarsi come una voce del tutto imparziale. Infatti, in occasione del primo libro “Finding Freedom” la coppia reale aveva collaborato alla stesura rilasciando molte dichiarazioni.

Il giornalista inglese però smentisce questa versione e respinge le accuse di parzialità.

Le rivelazioni contenute nel libro

Stando al contenuto delle lettere scambiate tra Markle e Re Carlo, a Buckingham Palace ci sarebbero due persone che avrebbero discusso del colore della pelle di Archie, primo figlio di Harry e Meghan. Chi siano i due non è dato saperlo perchè per questioni legali Scobie non può menzionarli nel libro. Anche sui Tabloid britannici vige il silenzio stampa sul punto, a causa della paura di beccarsi l’ennesima denuncia. In ogni caso pare che Re Carlo abbia cercato di minimizzare il fatto.

Si parla poi del fatto che Meghan non tornerà mai più a Londra. Infatti l’ex attrice non vorrebbe più essere trascinata nel vortice di dramma reale a cui è riuscita a sottrarsi con la fuga. Harry invece pare sia pronto a sotterrare l’ascia di guerra e a riappacificarsi nonostante le mancate scuse.

Secondo Scobie poi dopo l’uscita del documentario Netflix su Harry e Megan Re Carlo avrebbe affermato: “Quel cretino!“, facendo chiaramente riferimento ad Harry, che lo aveva pubblicamente criticato in mondovisione. Re Carlo avrebbe poi messo in guardia tutti: “Non fidatevi di Harry”, pare abbia detto.

William invece, secondo la ricostruzione del giornalista inglese, sarebbe assetato di potere e non andrebbe affatto d’accordo con il padre di cui sarebbe anche geloso. Potrebbe aver messo in giro delle notizie false su Harry per dipingerlo come instabile e fragile.