Emanuela Tittocchia ha scatenato un vero e proprio putiferio a Mattino Cinque, dove ha rivelato di essersi innamorata di un bambino di 11 anni:

“È molto difficile per me parlare di questa cosa e spesso mi hanno detto cose pesanti… Però io ho conosciuto il figlio del mio parrucchiere e mi sono in un certo senso innamorata di questo bambino di 11 anni.” L’affermazione dell’attrice ha fatto calare il gelo in studio, e sui social si sono scatenati in molti contro di lei.

La confessione shock a Mattino Cinque

Se la confessione dell’attrice non fosse bastata a destare scalpore, durante il suo intervento a Mattino Cinque Emanuela Tittocchia ha cercato di aggiustare il tiro aggiungendo altri scioccanti particolari alla vicenda:

“Ho sempre dormito con lui e quello che mi piace di lui è che mi fa divertire. Abbiamo fatto delle vacanze insieme, non c’è nessuna complicazione, lui è il mio uomo ideale, puro, divertente…” Ha dichiarato.

L’attrice, resasi conto di aver scatenato la reazione indignata del pubblico, ha poi cercato di placare gli animi dicendo: “So che è difficile, i suoi genitori sono tranquilli ma (…) ho fatto tanti passi indietro. Lui ora parla di questo argomento come un adulto e quindi ho un po’ frenato. Noi non ci vediamo in quel modo…”

Emanuela Tittocchia: la vita privata

La conduttrice, recentemente balzata agli onori della cronaca per una relazione con l’ex tronista Mariano Catanzaro, in passato è stata sposata con Fabio Testi e ha avuto una lunga liaison con il modello Thyago Alves (di 14 anni più giovane di lei). A Mattino Cinque Enrico Silvestrin, ospite come lei in studio, ha preso le distanze da quanto affermato dall’attrice:

“Io credo che le domande bisognerebbe farle ad un analista per chiedere perché una persona adulta si senta così vicino all’adolescente.” Nel frattempo profilo Instagram dell’attrice è stato bersagliato dagli haters.

