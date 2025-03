Rivelazione inaspettata di Elodie: “Una volta mi hanno cacciata dal box di Andrea Iannone per via del mio carattere”.

Elodie è stata protagonista dell’ultima puntata di Domenica In, dove ha svelato curiosità sulla sua vita privata e professionale. La cantante ha parlato con Mara Venier del suo rapporto con il pilota Andrea Iannone, rivelando dettagli inediti sulla loro relazione. In particolare, ha raccontato un episodio divertente e sorprendente che riguarda il suo carattere deciso, che l’ha portata ad essere allontanata dal box di Iannone durante una delle gare. Ma scopriamo che cosa è successo.

Elodie e il supporto costante per il compagno Andrea Iannone

Elodie ha raccontato che, appena incontrato Andrea, ha capito subito che voleva stare con lui. “Volevo renderlo felice” ha dichiarato, aggiungendo che il suo compagno ha degli occhi “Grandi, belli e dolci, ma malinconici“. La cantante ha anche sottolineato il suo modo di essere molto protettiva e generosa, convinta che la sua energia positiva arricchisca la vita delle persone che ama.

Elodie

La cantante ha raccontato che le piace seguire il compagno nelle gare: “Cioè ragazzi voi non potete capire, è molto virile. Mi piace proprio andare a vedere le corse. Sono competitiva e mi piace andare a vedere le gare. Mi mette adrenalina. Faccio il tifo per lui, ma non sto in apprensione“.

Ma c’è stato un momento in cui la cantante è stata “cacciata” dal box del compagno.

Elodie cacciata dal box del fidanzato

Durante l’intervista Elodie ha parlato del suo atteggiamento competitivo e deciso, che in un’occasione le ha causato non pochi problemi.

“Una volta mi hanno cacciato dal box per il mio carattere. Appena qualcuno parlava, io lo guardavo male” ha ammesso, raccontando di come, in passato, fosse difficile per lei mantenere la calma durante le gare di Iannone.

Oggi, ha spiegato, preferisce stare in un’area separata e rimanere da sola, in tranquillità.