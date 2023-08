Segnalata, bloccata e poi, per sua fortuna, riammessa da TikTok. Elisa Esposito, la prof del Corsivo, si è sfogata dopo l’ennesima grana.

Con i social ci lavora, ma Elisa Esposito, o se preferite la prof del Corsivo, ha avuto un bel problema nelle ultime ore ritrovandosi con l’account TikTok, che vanta 1.5 milioni di seguaci, bloccato. Il motivo? La ragazza è stata segnalata da diversi utenti e questo ha generato uno stop temporaneo del profilo. Successivamente riammessa al noto network, la giovane influencer ha deciso di sfogarsi visto che non si tratterebbe della prima volta.

Elisa Esposito, la prof del Corsivo bloccata da TikTok

Interazioni su social network

Lo spiacevole episodio avvenuto sui social è stato raccontato dalla diretta interessata che, come molti sapranno, ha avuto un vero e proprio boom su Instagram e TikTok dopo essere diventata appunto la “prof del Corsivo”.

La ragazza ha raccontato di aver subito un altro blocco del proprio account TikTok a causa di tante segnalazioni di utenti: “Ho appena avuto un attacco di nervi. Per la 12° siete riusciti a bannarmi il profilo TikTok da 1,5 milioni. Con quel profilo io ci lavoro, che vi stia bene o no. Mi sono veramente stancata. Io lavoro anche con altri social come Instagram e YouTube. Fatevi una vita, siete dei rosiconi. Andate a lavorare voi”, le parole della Esposito.

A distanza di alcune ore, però, rieccola attiva sulla piattaforma dove ha conquistato tantissimi utenti. A quanto pare, quindi, il suo profilo ha ricevuto centinaia di segnalazioni e, come da prassi automatica, nel frattempo che venivano fatte le varie verifiche, l’account era stato sospeso.

Se un profilo viene segnalato in massa per violazione del Norme della Community la piattaforma può decidere di chiudere tutto il profilo in modo preventivo. In questo caso il blocco è stato solo temporaneo perché, evidentemente, le segnalazioni non erano veritierie o comunque non meritevoli di conseguenze.

Di seguito anche un recente post TikTok della ragazza: