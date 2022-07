La ballerina del talent show Elena D’Amario potrebbe presto essere attrice nella nota serie tv ‘Che Dio Ci Aiuti’.

Novità in arrivo per Elena D’Amario, nota al pubblico del piccolo schermo per essere ex alunna di Amici e, ormai da anni, ballerina professionista del talent show. La giovane ragazza potrebbe presto cambiare vesti e prodigarsi in una conosciutissima serie tv Rai. Secondo le indiscrezioni, infatti, sarà in ‘Che Dio Ci Aiuti 7‘.

Elena D’Amario a ‘Che Dio Ci aiuti 7’: l’indiscrezione

CS_Elena_D_Amario

Secondo quanto si apprende da Tv Blog, Elena D’Amario potrebbe presto essere protagonista in tv come attrice. Come sottolineato dall’esperto media, nel cast della fortunata serie di Rai 1 prodotta da Lux Vide, nei nuovi episodi in onda nella stagione 2022-2023 ci sarà appunto la ballerina di Amici.

Per la talentuosa professionista si tratterà del debutto assoluto come attrice in una fiction televisiva. La D’Amario inizierà a girare ‘Che Dio Ci Aiuti 7’ proprio in queste ore a Spoleto. La conferma sarebbe arrivata in un certo senso dalla diretta interessata che, sempre come affermato da TV Blog, nelle scorse ore aveva pubblicato una storia sui social con tanto di gif di un ciak cinematografico.

Al momento, non è noto quando andrà in onda la prima puntata di ‘Che Dio Ci Aiuti 7’ dato che non è stato ancora comunicato in via ufficiale. Si sa solo che dovrebbe partire non prima del prossimo anno, 2023.

Per quanto riguarda il ruolo della D’Amario non si conoscono ovviamente i dettagli ma pare non si tratterà di un cameo. Alla donna sarebbe stato riservato un vero e proprio ruolo durante tutta la stagione.

Di seguito un recente post Instagram della ballerina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG