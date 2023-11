Elena Cecchettin ha svelato un ulteriore drammatico retroscena in merito al rapporto tra Giulia Cecchettin e l’ex fidanzato.

Filippo Turetta ha trascorso la prima notte nel carcere di Halle, in Germania, per aver commesso l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. La sorella della ragazza, Elena Cecchettin, stando a quanto riporta La Repubblica ha svelato un altro doloroso retroscena in merito alla vicenda e ha affermato:

“A febbraio-marzo, Filippo disse a Giulia “fermati con gli esami perché se no non possiamo laurearci insieme”, e ancora: “Bisogna fare attenzione, questo era un segnale d’allarme. Le avvisaglie non sempre sono chiare,non è giusto ma bisogna guardare ‘oltre’ e cercare la cattiveria anche in queste cose”.

Giulia Cecchettin: la confessione della sorella Elena

La sorella di Giulia Cecchettin ha rotto il silenzio in merito alla tragica scomparsa di sua sorella e al rapporto possessivo da lei avuto con l’ex fidanzato Filippo Turetta, che l’ha uccisa nella notte tra il 18 e il 19 novembre.

“C’è una responsabilità genitoriale che non va sottovalutata, cercate di educare i vostri figli alla affettività e sessualità, senza aver paura o vergogna di affrontare certi temi”, ha dichiarato a Storie Italiane, e ancora: “Insegnate ai vostri figli a essere fragili, che amare non significa possedere, che un “No” può essere motivo di crescita”.

Turetta è stato arrestato in Germania, ma nei prossimi giorni sarà trasferito in Italia per rispondere dell’omicidio difronte alla giustizia. In queste ore in tanti, via social, hanno espresso il loro dolore e il loro sconcerto a causa della drammatica vicenda.