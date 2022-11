Prima la rivelazione, poi qualche parola di troppo: Edoardo Tavassi è a rischio squalifica dal GF Vip: ecco cosa è successo.

Ci risiamo! Al GF Vip potrebbero esserci novità a proposito di future squalifiche. In particolare Edoardo Tavassi è a forte rischio per aver violato il regolamento. Entrato nella Casa e subito ben voluto da tutti, il fratello di Guendalina si è reso protagonista di un episodio destinato a far parlare.

Edoardo Tavassi a rischio squalifica al GF Vip

Alfonso Signorini

Il neo gieffino, tra gli ultimi entrati nella Casa, potrebbe pagare a carissimo prezzo uno scivolone delle scorse ore. Vittima probabilmente della poca esperienza nei reality, Edoardo Tavassi sta mettendo a serio rischio la sua permanenza nel programma. Cosa è successo? L’uomo avrebbe infranto il regolamento al GF Vip, lasciandosi andare ad una confessione fin troppo rumorosa e poco elegante ma anche togliendosi, seppur solo per “censurare” le sue parole, il microfono, cosa non consentita.

Nelle scorse ore il fratello di Guendalina ha aperto la scatola dei ricordi, raccontando al suo gruppo di compagni delle sue folli serate con le donne.

“Quando facevo le serate il giorno dopo andavo in spiaggia e mi fermavano tutti. Mi sono successe mille cose, tutte robe di donne. Una sera becco una russa sotto Natale, era stupenda da sola al tavolo. Le ragazze russe per me sono le più belle del mondo. Siamo andati in discoteca. Vi giuro che prima era una santa e dopo era posseduta da qualche demone […]”.

Il racconto è poi proseguito con dettagli molto più piccanti e che hanno “costretto” Tavassi a togliersi il microfono per auto censurarsi.

Peccato che questa pratica sia vietata da regolamento e molto probabilmente potrebbero dunque esserci dei provvedimenti per lui.

Tra le altre cose di cui Edoardo è stato protagonista, anche una rivelazione ai concorrenti, ovvero la “classifica di gradimento” dei presenti.

Di seguito, invece, un momento di grande ilarità tra i concorrenti pubblicato in un post su Instagram dal profilo ufficiale del GF Vip:

