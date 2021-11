La signora della Domenica ha annunciato che il vecchio gioco sarà sostituito da uno nuovo, che avrà Pierpaolo Pretelli come protagonista.

Dopo l’ultimo evento che la riguardava e che ha fatto fortemente preoccupare i fans, lo studio ha accolto con estremo calore la vulcanica Mara Venier, la quale non ha mancato di parlare di alcune novità a cui il suo storico format sarà soggetto.

La più importante riguarda il famoso gioco della trasmissione, intitolato “Pronto chi canta?” che, come affermato dalla presentatrice in persona, sarà cancellato e sostituito da uno nuovo, chiamato “Il Musichiere“. Nonostante questa decisione, zia Mara continuerà a contare sulla presenza dell’ex gieffino Pierpaolo Pretelli, in cui ha creduto sin dal primo momento. Ed è per questo che Pierpaolo sarà un punto cardine di questa nuova formula.

Inoltre Mara Venier, come riportato da Il Tempo, ha fornito qualche dettaglio in più al riguardo: “Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via. Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato. Però tranquilli che Pierpaolo sta vicino a zia Mara. Faremo un altro gioco più tardi, ci saranno due squadre, la prima con Alvise ed Elisa Isoardi e la seconda con Federico Lauri e Alba Parietti”.

Che ne pensate di questa decisione? Siete curiosi di conoscere il nuovo gioco?

