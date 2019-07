A Stromboli sorge la bellissima casa di Dolce e Gabbana, con una vista mozzafiato, sette suite e un terrazzo da favola!

La casa di Dolce e Gabbana è semplicemente perfetta, un luogo paradisiaco immerso nella bellezza di Stromboli. Più di una volta nella vita avrete dato forma, con la fantasia, alla casa dei vostri sogni, e siamo sicuri che quella dei due celebri stilisti si avvicina e non poco a ciò che avete sempre immaginato: sette suite, un terrazzo semplicemente meraviglioso, la vista sul mare e i giardini lussureggianti sono solo alcune delle peculiarità di questa reggia.

Beh, e se i sogni potessero diventare realtà? Avete capito bene, la villa è in vendita, e se dunque state cercando un appartamento di lusso questa potrebbe essere l’occasione giusta! Unica pecca, il prezzo: l’agenzia infatti non ha reso noto il valore della loro dimora, ma pare che la cifra sia attorno ai 6 milioni di euro. Nulla da dire, perché li vale davvero tutti fino all’ultimo centesimo: diamo un’occhiata!

La casa di Dolce e Gabbana a Stromboli: com’è arredata

Se ve lo stavate chiedendo, ve lo diciamo noi: l’arredamento di questa villa meravigliosa è opera dei due stessi artisti, che ne hanno curato ogni singolo dettaglio.

Domenico Dolce e Stefano Gabbana

Partendo dagli esterni, la casa si trova su uno sperone di roccia a picco sul mare, con diverse terrazze paradisiache che danno sul vulcano dell’isola e, dall’altro lato, sull’isolotto Strombolicchio. Se pensate come sia possibile, beh, forse dovreste sapere che la villa si trova in una posizione tale che può essere raggiunta solo in barca o in elicottero!

Passando agli interni, ecco che i 235 metri quadri si dividono in sette suite, ognuna caratterizzata da un colore diverso. All’interno della casa troviamo un arredamento moderno, ma al tempo stesso classico e raffinato: tende di pizzo, vasi antichi, pezzi di artigianato locale, cuscini in tessuto Dolce&Gabbana (come poteva essere diversamente) e lampadari colorati. Ogni stanza poi varia, da quella tutta rosa a quella verde, fino ad una multicolore, con il pavimento e il soffitto che si collegano in una fantasia di forme e colori che si intrecciano fra loro. Meravigliosa.

Infine ecco i bagni, anche questi tutti diversi fra loro, e rivestiti interamente in pietra lavica. Che classe!

Insomma, la villa di Dolce e Gabbana in Sicilia è qualcosa di inimmaginabile, un sogno ad occhi aperti! Vedere per credere: l’agenzia Lionard Luxury Real Estate ha messo a disposizione le foto della casa. E diciamocelo, riuscite a immaginare un posto migliore per trascorrere l’estate?