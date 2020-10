Dal 15 ottobre Doc – Nelle tue mani torna con i restanti otto episodi della prima stagione: è stata però già annunciata la seconda stagione.

Da giovedì 15 ottobre su Rai Uno torna Doc – Nelle tue mani con la seconda parte degli episodi della prima stagione: ad aprile ne erano andati in onda solamente otto, poi Rai Uno aveva dovuto rivedere il proprio palinsesto a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus che aveva impedito la conclusione delle riprese. In attesa di vedere le restanti otto puntate, è stata annunciata la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani che arriverà sul piccolo schermo nel 2021.

Doc – Nelle tue mani 2: le anticipazioni

Come detto in precedenza, il Coronavirus ha influito sulla prima stagione di Doc – Nelle tue mani, ma sarà invece protagonista della seconda stagione.

LUCA ARGENTERO

“Essendo una serie ambientata nella Milano contemporanea, il Covid-19 ne farà parte. Non posso anticiparvi in che forma e misura, ma se c’è una cosa che caratterizza Doc è che è ambientato nella modernità” ha spiegato lo sceneggiatore della serie TV, Francesco Arlanch, come riporta il portale TvBlog.

“Non raccontarlo sarebbe un segno di scarsa responsabilità e non renderemmo onore al lavoro dei medici di fronte a questa emergenza globale che hanno vissuto” ha poi proseguito lo sceneggiatore.

Doc – Nelle tue mani: il cast della serie TV

Il protagonista di Doc – Nelle tue mani è Luca Argentero, che interpreta il ruolo del protagonista, Andrea Fanti: l’attore torinese ha portato in scena il percorso fatto realmente dal medico Pierdante Piccioni che, dopo l’incidente, si è trovato nel ruolo di paziente dopo che per anni era stato lui ad avere il compito di curare i malati.

Da lì è ripartito per tornare al suo ruolo di dottore ma arricchito da ciò che ha imparato dall’altra parte della barricata. Nel cast di Doc – Nelle tue mani troviamo anche Beatrice Grannò, Silvia Mazzieri, Gianmarco Saurino e Simona Tabasco.