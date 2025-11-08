Il diclofenac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo, FANS, comunemente utilizzato per alleviare diversi tipi di dolore e infiammazione.

Oltre che in forma orale, sotto forma di compresse, questo principio attivo è disponibile anche sotto forma di gel, una formulazione topica particolarmente indicata per il sollievo localizzato dai fastidiosi dolori muscolo-scheletrici.

Come agisce il diclofenac

Il diclofenac esercita i propri effetti antinfiammatori, analgesici e antipiretici agendo come inibitore della ciclo-ossigenasi, la COX, un enzima chiave nella sintesi delle prostaglandine. Queste molecole svolgono un ruolo cruciale nella mediazione dei processi infiammatori, del dolore e della febbre. Bloccando la COX, il diclofenac riduce la produzione di prostaglandine, attenuando così i dolorosi sintomi legati all’infiammazione. Questa azione è particolarmente efficace quando il diclofenac viene applicato localmente, in forma di gel, proprio nel punto esatto in cui si è manifestato il dolore.

Quando il diclofenac può essere utile

Il diclofenac trova impiego in una vasta gamma di condizioni dolorose e infiammatorie, tra cui:

Osteoartrite: il diclofenac è ampiamente utilizzato per alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione associati all’osteoartrite, una delle forme più comuni di artrosi che affligge le articolazioni.

Tendiniti e borsiti: l’applicazione topica di diclofenac si è dimostrata efficace nel trattamento delle infiammazioni a carico di tendini e borse sinoviali, come la tendinite della spalla o la borsite del ginocchio.

Traumi muscolo-scheletrici: una pomata a base di diclofenac può essere applicata localmente per alleviare il dolore e ridurre l’infiammazione in seguito a contusioni, distorsioni o altri traumi a carico di muscoli, tendini e articolazioni.

Dolore post-operatorio: il diclofenac, sia in forma orale che topica, può essere utilizzato per gestire il dolore e l’infiammazione dopo interventi chirurgici, come ad esempio quelli ortopedici.

Donna seduta mentre massaggia una crema antinfiammatoria sul ginocchio. – www.donnaglamour.it

Come applicare una crema al diclofenac

Un gel al diclofenac rappresenta una formulazione topica particolarmente indicata per il trattamento di infiammazioni e dolori localizzati. Grazie alla sua applicazione diretta sulla zona interessata, questo tipo di rimedio consente di raggiungere concentrazioni terapeutiche del farmaco a livello locale, riducendo al contempo gli effetti sistemici tipici della somministrazione orale.

Per un’applicazione corretta della crema antinfiammatoria, si raccomanda di:

Pulire e asciugare accuratamente l’area da trattare.

Applicare una quantità sufficiente di gel, massaggiando delicatamente fino a completo assorbimento.

Ripetere l’applicazione 2-3 volte al giorno, a seconda della gravità della condizione e delle indicazioni del medico.

Evitare l’applicazione su ferite aperte o pelle lesa o irritata.

Lavare accuratamente le mani dopo l’applicazione per evitare il trasferimento accidentale del farmaco ad altre parti del corpo.

Come per tutti i farmaci, è importante leggere attentamente il foglietto illustrativo e consultare sempre il proprio medico o il farmacista.

Il diclofenac si conferma un antinfiammatorio versatile e di comprovata efficacia, particolarmente utile nel trattamento di quelle condizioni dolorose e infiammatorie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico che possono compromettere la qualità della vita. Il gel consente di ottenere un sollievo localizzato, grazie alla sua applicazione diretta sulla zona interessata. Seguendo le corrette modalità di applicazione, la crema al diclofenac rappresenta un’opzione terapeutica efficace e ben tollerata per il trattamento di numerose patologie infiammatorie e dolorose.