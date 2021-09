L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi si prepara all’avventura del Grande Fratello. Sarà un ragazzo modello anche nella Casa?

Molti lo ricorderanno tra i protagonisti della soap-opera Vivere, ma Davide Silvestri ha fatto molto di più: attore, modello, e concorrente del reality dell’Isola dei Famosi. Silvestri è stato anche uno dei protagonisti di Camerà Cafè. Nonostante la giovane età non si è fatto mancare nulla.

Oggi si presenta di fronte alle telecamere del GF Vip mostrando tutta la sua disinvoltura.

“Noi tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa, io credo che mi farò una birra” afferma, citando scherzosamente Homer Simpson. Poi tenta di proferire qualche parola in inglese e tedesco, ma fallisce miseramente in entrambe le prove.

Una presentazione un po’ stentata, intervallata da silenzi e balbettii, forse voluti. Silvestri dice poco, ma lancia sguardi eloquenti alla telecamera e comunica anche coi silenzi e i sorrisi. Da un attore navigato come lui ci aspettavano di più. Ma chissà che la presenza educata e discreta di Davide Silvestri non porti un po’ di perbenismo nella casa più trash e chiacchierata d’Italia…