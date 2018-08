Tutto quello che non sai su Serena Grandi, dalla relazione travagliata con il suo ex, all’indagine sul possesso di droga: tutte le curiosità!

Nata il 23 marzo 1958, Serena Grandi, è uno dei simboli del cinema piccante degli anni ottanta e novanta: una vera e propria diva dotata di sensualità e talento. Nel corso della sua carriera artistica ha destato non poco scalpore non solo per la sua grande bellezza, ma anche per gli scandali legati alla sua vita privata e un’indagine sul suo conto per possesso di droga. Scopriamo cosa c’è da sapere su Serena Grandi e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Serena Grandi sposata: il matrimonio, la nascita di suo figlio e le persecuzione dell’ex

È stata sposata dal 1987 al 1993, con Beppe Ercole, da cui ha avuto un figlio, Edoardo. In seguito si è legata a Luca Iacomini, di cui ha raccontato a Domenica Live: “Mi scriveva queste lettere, mi mandava messaggi su Facebook: e mi sembrava di conoscerlo da sempre. Un giorno si presenta davanti al ristorante che avevo e mi chiede la fattura. Leggo il suo nome, quel nome da cui avevo ricevuto migliaia di mail. Ho detto: “Non ci posso credere”. Era lui!”



Nel 2017 la storia tra i due è naufragata (dopo che addirittura avrebbero annunciato il matrimonio), e un anno più tardi Serena Grandi ha rivelato a Tgcom24 di essere perseguitata dal suo ex, e di aver quindi deciso di denunciarlo:

“Sono molto provata. Ho cercato di tenerlo a freno, ma non ci sono riuscita. Ho dovuto ricorrere a un legale, con tanto di denuncia dai carabinieri. Non parlo di violenza fisica, ma telefonate giorno e notte e messaggi e infinite mail. Ho tenuto tutto, le forze dell’ordine mi hanno detto che avevano bisogno di prove. Ora c’è un ordine di restrizione, con tanto di querela ed esposto.”

Chi è Serena Grandi: tutte le curiosità sull’attrice

– Il suo vero cognome non è Grandi, ma Faggioli: Grandi era il cognome della madre.

– Durante i suoi primi anni nel mondo del cinema, prese lo pseudonimo anglofono di Vanessa Steiger.

– A Domenica Live ha rivelato di aver subito un abuso, quando era bambina, da parte di un prete. “Quando avevo otto anni, io e una mia amichetta dovevamo fare la cresima, ed eravamo ripetutamente molestate da un prete. C’era il catechismo, lui ci chiamava, ci stringeva, e ci faceva baciare sulla bocca.”

– La morte della mamma, avvenuta il gennaio 2016, l’ha messa a dura prova e ha attraversato un periodo di depressione da cui sarebbe fortunatamente riuscita a riprendersi:“Ho perso circa 15 kg da gennaio, quando è morta mia madre. Dopo La Grande Bellezza ho lasciato Roma e ora vivo a cento metri dal mare. Sono rinata”, ha raccontato a Domenica Live.

– Ha rivelato in un’intervista a Peter Gomez di aver fatto uso di cocaina. Inoltre è stata accusata di detenzione e spaccio di cocaina. Venne prosciolta ancora prima del processo perchè ammise che l’acquisto di stupefacenti (in quantità comunque minime) era destinato ad uso personale.

– Ha dichiarato di aver subìto uno shock quando suo figlio Edoardo le ha rivelato di essere gay, ma di averlo sempre accettato.

