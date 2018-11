Scopriamo cosa c’è da sapere su Ezio Greggio: i gossip e la vita privata del volto storico di Striscia la Notizia, e alcune curiosità!

Originario di Cossato in provincia di Biella, dove la sua famiglia ancora risiede, Ezio Greggio (7 aprile 1954, ariete) è uno di quei personaggi che tutti ci siamo trovati di fronte (in tv) almeno una volta nella vita. Per molti è il conduttore storico di Striscia la Notizia (un coppia con l’immancabile Enzo Iacchetti), ma non è finita qui: ecco tutto quello che dovete sapere su Ezio Greggio!

Tutto quello che non sai su Ezio Greggio in 5 curiosità!

– Ha un cane che si chiama Spread, spesso protagonista dei suoi scatti Instagram.

– E’ un tifoso sfegatato della Juventus, e non perde occasione via social per fare il tifo alla sua squadra del cuore.

– Ha un piccolo tatuaggio sul polso.

– Il suo storico collega Enzo Iacchetti ha rivelato che all’inizio della loro carriera non sarebbero stati propriamente “amici”, e ha rivelato a Il Fatto Quotidiano: “All’inizio mi chiamava Iannuzzi e per senso animalesco del palco, forse, mirava inconsciamente ad annientarmi. Abbiamo trovato in fretta un punto di incontro e da allora nonostante le tante diversità caratteriali, abbiamo imparato a rispettarci.”

– Non molti sanno che Ezio Greggio è albanese: detiene la cittadinanza dal 2015

– Uno dei suoi più celebri motti è: «È lui o non è lui? Ma certo che è lui!».

Ezio Greggio: la moglie e la vita privata del conduttore di Striscia

Per quanto riguarda la vita privata, Ezio Greggio è stato sposato per oltre vent’anni con la spagnola Isabel Bengochea, dalla quale ha avuto i due figli, Giacomo e Gabriele. Dal 2009 il conduttore televisivo è legato a Simona Gobbi, all’epoca studentessa di lettere, più giovane di lui di ben 34 anni.

Pur facendo coppia fissa agli eventi ufficiali, la cosiddetta “baby fidanzata” del conduttore è estremamente riservata, e non ha mai rilasciato interviste a proposito della loro liaison. Diverso invece il rapporto con la stampa e con i fan di Ezio Greggio, che pare girare sempre con delle sue fotografie nel portafoglio… nel caso gli venga chiesta una dedica!