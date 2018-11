Cosa c’è da sapere su Cristina Gabetti: la carriera e la vita privata dell’inviata di Striscia che tra le altre cose una volta intervistò Miles Davis.

Cristina Gabetti è un volto noto di Striscia La Notizia. Da sempre attenta alle tematiche ambientaliste e alla ecosostenibilità ha avuto modo di tenere, nel noto programma di Antonio Ricci, una rubrica proprio su questi argomenti: Occhio allo spreco. Insieme a Jimmy Ghione è uno dei volti storici della trasmissione. Scopriamo in questo articolo alcune curiosità su di lei: dalla carriera alla vita privata.

Chi è la giornalista di Striscia La Notizia Cristina Gabetti

Cristina Gabetti è nata a New York, ma è cresciuta a Torino per poi tornare negli Stati Uniti dove ha svolto gli studi universitari e dove ha cominciato a lavorare in un’agenzia pubblicitaria. Nel 1987 è tornata in Italia dove, come giornalista professionista, si occupa d’intervistare per Mediaset alcuni importanti personaggi del mondo dello spettacolo.

Negli anni 90, sempre a cavallo tra Italia e Stati Uniti, Cristina Gabetti ha curato il proprio interesse per la bioarchitettura, e per il design sostenibile, avendo particolarmente a cuore le tematiche dell’ambientalismo e della convivenza tra uomo e natura.

Dal 2008 entra a far parte del cast d’inviati di Striscia la notizia, dove nasce la sua rubrica Occhio allo spreco: la Gabetti si occupa di condividere con i telespettatori alcune soluzioni pratiche per la sostenibilità e la cura dell’ambiente. Scopriamo alcune curiosità su di lei!

Cristina Gabetti: alcune curiosità sulla giornalista!

– Cristina Gabetti ha frequentato l’università di Yale.

– Durante gli anni ’80, sfruttando i fatto di essere giornalista poliglotta, intervista alcuni dei più importanti volti dello spettacolo e della cultura: Miles Davis, Tina Turner, Annie Lennox sono solo alcuni di questi.

– Nel 2008 ha scritto il libro Tentativi di Eco-condotta, edito da Rizzoli. Nel libro la Gabetti parla proprio di strategie ecosostenibili e di cura dell’ambiente, tematiche a cui è molto legata. Ha scritto il suo secondo libro nel 2010: Occhio allo spreco, seguito nel 2014 da A Passo leggero.

– Nel 2014 è stata invitata come cronista alla Nasa per la Singularity University.

La vita privata di Cristina Gabetti

La giornalista è sposata con il velista Paolo Martinoni, con cui ha tre figli. Il padre di Cristina Gabetti è Gianluigi Gabetti, dirigente d’azienda legato alla famiglia Agnelli. I due compaiono spesso sul suo profilo Instagram insieme, dove Cristina è solita condividere anche le sue altre passioni, come quella per il cibo… o per i fiori!

Fonte Foto: https://www.facebook.com/Cristina-Gabetti-348605636046/